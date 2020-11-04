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Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan ve ağır hasar gören binaların enkazları tek bir alanda toplandı.
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı

​İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, bazıları da ağır hasar gördü. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sona ererken, binaların enkazları tek bir noktada toplanmaya başlandı. Kamyonlarla toplama alanına getirilen enkazlar, önceden belirlenen yerlere dökülürken, nereden getirildikleri ve hangi kamyonla getirildikleri de kayıt altına alınıyor. Enkazların toplandığı bölgeye hiçbir vatandaş yaklaştırılmıyor. Döküm alanında hem emniyet güçleri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Alandaki görevliler, hiçbir depremzedeye herhangi bir teslimat yapılmadığının da altını çizdi.

Çocuklarının oturduğu yıkılan Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdaki malzemelerine bakmak için alana gelen Hüveyda Güler Alkan, "Çocuklarım yeni evlendi. Ben de onlarla kalıyordum. Depremde onlar işteydi ben ise Mordoğan'daydım. O sebeple Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız yok. Çocuklarımız yeni evli oldukları için ziynet eşyaları vardı. Onlara bakmak için gelmiştik. Ancak yetkililer buraya hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. O sebeple içimiz çok rahat. Hayat devam ediyor. 1999'da Yalova'da da depremi yaşadım. Komşularımızı kaybettik, çok zor bir durum. Kolay kolay atlatacağımızı düşünmüyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

BİRBİRLERİNE KARIŞMIYOR

Döküm alanında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediye görevlisi Rıdvan Gürler, cuma gününden itibaren gelen malzemeler apartman apartman ayrılmış durumda. Bunun yanı sıra güvenlik şeritleriyle de çevirdik. 24 saat boyunca hem emniyet görevlilerimiz hem de bizler bölgedeyiz. Enkazları getiren her kamyonu kayıt altına alıyoruz. Hiçbir depremzedemizin güvenlik şüphesi olmasın. Hepimiz görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın eşyaları bize emanet" diye konuştu.

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