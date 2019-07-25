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Binali Yıldırım: Amerika'nın refahı, zenginlik ve tecrübesini...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın "Bize düşen görev; Amerika'nın refahı, zenginlik ve tecrübesini Türkiye'ninki ile birleştirmektir" sözleri dikkat çekti.
Binali Yıldırım: Amerika'nın refahı, zenginlik ve tecrübesini...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin sosyal medya hesabı aracılığıyla dikkat çeken sözler sarf etti.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından düzenlenen Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı’na katılan Binali Yıldırım, konferansın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımlarda refah artarsa kavganın azalacağını ifade eden Yıldırım'ın "Bize düşen görev; Amerika'nın refahı, zenginlik ve tecrübesini Türkiye'ninki ile birleştirmek ve bölgede yaşanan dramları sona erdirmektir" ifadeleri dikkat çekti.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kısa vadeli, bir takım siyasi söylemlerle bozulacak ilişkiler olmadığını savunan Yıldırım, "Hiçbir zaman Amerika, Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz" ifadeleriyle ABD'ye güven dolu sözler sarf etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın paylaşımları şu şekilde:

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından düzenlenen Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını umuyorum.
Refah artarsa kavga azalır. Bize düşen görev; Amerika'nın refahı, zenginlik ve tecrübesini Türkiye'ninki ile birleştirmek ve bölgede yaşanan dramları sona erdirmektir. Bütün dikkatimizi, enerjimizi refahı artırmaya, barışı artırmaya harcamalıyız.
Amerika-Türkiye ilişkileri kısa vadeli, birtakım siyasi söylemlerle bozulacak ilişkiler değil. Bugünün gündeminde olan konuların geçici siyasi manevralar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman Amerika, Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz.
ABD ve koalisyon güçleriyle Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırlarında terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapılıyor. Bu önemlidir. Bölgedeki terör, Türkiye'nin enerjisini tüketen bir silahtır ve mutlaka terörün bu bölgeden temizlenmesi gerek.
Türkiye'nin yaptığı şey halkının ve ülkesinin güvenliğini sağlamaktan ibarettir. Hiç kimseye bir düşmanlığımız yok. Bize, ülkemize, topraklarımıza bir düşmanlık olmadıktan sonra bizden kimseye bir zarar gelmez.

Kaynak: Milli Gazete 

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