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Binali Yıldırım: Bir tek İstanbul kaldı

Baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hemşehrileri ile buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım "Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum" diye konuştu.
Binali Yıldırım: Bir tek İstanbul kaldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyündeki köy konağında hemşehrileri ile bayramlaştı.

Hemşehrileriyle hasret gideren Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im cümlemizin daha nice bayramlara sağlık ve huzur içinde beraberce ulaşmamızı nasip eylesin." dedi. 

Yıldırım, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul seçimine işaret ederek "Tabii bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir seçim yaptık. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri seçildi. Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum." diye konuştu.

Erzincan'a gelmeden önce Sivas'ta bir programa katıldığını söyleyen Yıldırım, "Sivas'a gelince bu taraf çekti bizi." ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından Yıldırım, hemşehrileriyle sohbet etti.

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