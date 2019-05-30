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Binali Yıldırım, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Yıldırım'a eski bakanlardan Mehdi Eker eşlik etti.
Binali Yıldırım, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

AK Partili Binali Yıldırım, eski bakanlardan Mehdi Eker ile birlikte dün akşam Fatih'te bulunan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Cemaatin önde gelen isimleriyle iftarını açan Yıldırım'ın 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istediği belirtildi.

İNTERNET SİTELERİNDEN DUYURDULAR

​​İsmailağa Cemaati Yıldırım'ın ziyaretini internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

"Eski Başbakanlarımızdan ve Cumhur İttifâkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sayın Binali Yıldırım Bey ve eski bakanlarımızdan Mehdi Eker Bey, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, bu akşam yatsı namazı ve teravih namazlarını İsmailağa Camii'nde edâ ettiler. Namazın ardından cemaatle musafahalaşan kıymetli misafirlerimiz, vakfımızda cemaatimizin ileri gelen hoca efendileri ve vakıf heyeti ile bir araya gelerek hasbihâl ettiler."

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