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Binali Yıldırım Köşk’ten taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak.
Binali Yıldırım Köşk’ten taşınıyor

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için 19 Şubat’ta TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yıldırım daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü. Ancak bu süreçte Çankaya Köşkü’ndeki konutundan taşınmayan Yıldırım, bu nedenle muhalefet tarafından eleştirilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TBMM’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması talebiyle ‘Binali Yıldırım’ın köşkü neden henüz boşaltmadığına’ dair bir yazılı soru önergesi vermişti. 

KENDİ EVİNDE YAŞAYACAK

İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinin ardından Ankara’ya dönen Yıldırım, Çankaya Köşkü’nden taşınıyor. Yıldırım’ın bu ay içerisinde Dikmen’de kendisine ait bir eve yerleşeceği öğrenildi.

YILDIRIM’A YENİ GÖREV

Öte yandan gözler Binali Yıldırım’a önümüzdeki dönemde nasıl bir görev verileceğine çevrildi. Kulislerde Yıldırım’ın bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya AK Parti Grup Başkanlığına getirilebileceği konuşuluyor.

 

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