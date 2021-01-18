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Binali Yıldırım, Manisa Valisi Karadeniz'i ziyaret etti

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.
Binali Yıldırım, Manisa Valisi Karadeniz'i ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa Valiliği önünde, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Karadeniz, Yıldırım'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yıldırım da Vali Karadeniz'e görevlerinde başarı diledi.

Koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan Yıldırım, "Pandemi dönemi tüm insanların planlarını ve hedeflerini, hayallerini yok etti. Toplam ağırlığı yarım gramdan az olan bir mikrop, bütün dünyayı adeta dize getirdi. Teknoloji ve güçleriyle böbürlenen ülkelerin ne kadar aciz, ne kadar çaresiz kaldıklarını bir kez daha gördük. O halde küresel kalkınmada nimetleri paylaşmada daha adil olmak gerekiyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak hem ülkemizin kalkınma, refah mücadelesini verirken, diğer yandan bölge ülkelerinin hak ve menfaatlerini uluslararası emperyal güçlere karşı büyük bir kararlılıkla sağlıyor. Azerbaycan, Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz bölgesindeki tüm yaşananları dikkate aldığımızda bu mücadelenin ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. İnşallah 2021 yılı, 2020 yılının tüm kötülüklerini geride bırakır" diye konuştu. 

Ziyarette Manisaspor Başkanı Murat Yörük, Yıldırım'a takımın atkısı ile üzerine 'Binalı Yıldırım' yazılı forma hediye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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