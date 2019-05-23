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Binali Yıldırım: Oyların çalındığını halk dilinde söylüyoruz

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, YSK'nın iptale ilişkin gerekçeli kararında oyların çalındığı tespitinin yer almadığı tartışmasıyla ilgili "Biz bunu halk dilinde söylüyoruz gerekçeli kararda yazacak hali yok" dedi.
Binali Yıldırım: Oyların çalındığını halk dilinde söylüyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK'nın iptale ilişkin gerekçeli kararında oyların çalındığı tespitinin yer almadığı tartışmasıyla ilgili "Biz bunu halk dilinde söylüyoruz gerekçeli kararda yazacak hali yok" dedi.

Yıldırım, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararında oyların çalındığına yönelik bir yazı olmamasıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

“Oyların çalındığı meselesi, gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Bu oylar çalınmasaydı 29 bin 400 olarak açıklanan fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü buna bakmamız lazım durup dururken mi düştü?” 

 

 

 

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