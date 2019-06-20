Binali Yıldırım'a Doğu bölgesinden yakın çalışma arkadaşı

İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığına, PKK terörünün sorun olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, seçilmesi halinde yakın çalışma arkadaşının Doğu bölgesinden olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Kahvaltı Programı'na katıldı.

Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da yaşayan herkesin birbirine et ve kemik gibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu topraklarda kader birliği yapmışız. Bugün mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK, terör örgütü FETÖ aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı yerden emir almaktadır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yoktur. Türklerin de Kürtlerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt insanların gelecek umutlarını yok etmiştir. Türk Kürt kardeşlerimizi birbirine düşman etmiştir" dedi.

DERSİM'İ HATIRLATTI

Etnik kimliğin olumsuzluk olmaması gerektiğini söyleyen Binali Yıldırım, "Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar tarih boyunca büyük acılar yaşattı. Bu acıları yaşatan zihniye bugün sizi kucaklıyorum diye etrafınızda dolaşıyor. Bu tam bir ikiyüzlülük. CHP zihniyeti deyince aklınıza neler geliyor. Dersimi hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'İnkar politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz' dedi.

Farklı olmayan bir şey varsa gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Bölgenin kalkınma açığını kapatmak için çok yatırım yaptı. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.

İstanbul'un Türkiye'nin özeti olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hedefimiz bir çocuklarımızın geleceği hepimizin meselesi. İstanbul deyince aklımıza sıradan bir şehir gelmesin. Müjdelenmiş bir şehirdir. İstanbul Fatih'in fethettiği şehirdir. İstanbul 94'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı şehirdir. Emin ellere verilen o bayrak 25 yıl sonra İnşallah ehline verilmek suretiyle İstanbul'un geleceği aynı şekilde inşa edilecek. Kayırmacılık, hemşehricilik bunlar çok konuşuluyor. Algı olgunun önünde bazen. Bunlar benim için önemlidir.

BÖLGEDEN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞI

Rabbim nasip ederse eğer bu göreve gelirsem ayrı gayrı yok. Aynı sevgiyi göstereceğim. Bölge insanından yakın çalışma arkadaşım olacak. Herkese hak ettiği kadar yer verilecek. Hiç kimse kendini yalnız bırakılmış dışlanmış hissetmeyecek. Gönül kırmak kolay gönülleri yapmak zordur. Biz zora talibiz. Zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, kırgınlıklar olabilir. Bunun çaresi kırgınlıkları daha da derinleştirmek değil, bunların üzerine sünger çekip yeni bir geleceğe başlangıç yapmak zamanıdır. Aramıza fitne girmesine müsaade etmeyeceğiz.

'İSTANBUL SEÇİMİ YAPIYORUZ SÖZDE, HERKES BURNUNU SOKTU'

İstanbul seçimi yapıyoruz sözde herkes burnunu soktu Avrupa Amerika bu bile bir şey gösteriyor. Türkiye'nin istikrarının ne kadar önemli olduğun bir kez daha seçimler göstermiştir. Husumetimiz yok kimseye kendimi diğer adayla kıyaslayacak değilim. 11 yaşımda geldim bu şehre. Zaman 11 yaşındaki bir çocuğu Binali Yıldırım yapan bu şehre vefa borcunu ödeme zamanıdır. Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'la birlikte yürümeye var mısınız?"

İÇ SAVAŞ HERKESE ZARAR VERİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Yıldırım, programın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, “Bölge insanıyla bir sorunumuz yok. Aramızı açmaya çalışan bir takım terör odakları var. Onlara dikkati çekmeye çalışıyorum. Bölge insanının buna izin vermeyeceğini de biliyoruz. Geçen gün 10’unda Neçirvan Barzani göreve geldi. Onun başkanlığı döneminde de inşallah ilişkilerimiz Kuzey Irak’la daha da gelişecek. Bizim zaten Kuzey Irak’la ticari ilişkilerimiz iyi. Bir ara bir sıkıntı yaşadık malumunuz. Ancak yeni dönemde Neçirvan Barzani Türkiye’yi çok iyi bilir. Türkiye’de de kendisini yakın tanırız. Çok yakın çalıştık başbakanlık döneminde. Bunu her iki ülkenin halklarının refahı için, geleceği için çok iyi bir fırsat olduğunu biliyorum. Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok. Bölgede yaşanacak bir iç savaş sadece Türkiye’ye değil, Kuzey Irak’a da Suriye’ye de İran’a da zarar verir. Bu küresel emperyal güçlerin de ekmeğine yağ sürmüş olur. Asla bu oyuna gelmememiz gerekiyor” dedi.

ANADİLİN YAŞATILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Ayrıca Yıldırım, “İster Kürtçe, ister Gürcüce, ister Çerkesçe anadilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz. Onlara destek olacağız, öğretmenler yetiştireceğiz, elemanlar yetiştireceğiz ve anadilinin yaşatılması için ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.