Binali Yıldırım'dan flaş af açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, vatandaşların "af çıkacak mı" sorusuna "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye cevap verdi.

31 seçimleri öncesi MHP'nın gündeme getirip takipçisi olacaklarını söylediği "af" konusunda, AK Parti cephesinden önemli bir açıklama geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, vatandaşların "af çıkacak mı" sorusuna "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye cevap verdi.

Yenilenecek olan İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, dün akşam Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinin önünden başlayan ve Güneşli Meydana kadar devam eden gezide Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşlik etti.

MASA OLAYI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Yıldırım, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yıldırım bir gazetecinin "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz" sorusuna "Öyle bir şey yok, biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bunlar tamamen masa başında yapılmış haberler. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi.

Yıldırım yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye yanıt verdi.