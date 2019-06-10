Binali Yıldırım'dan Kürdistan açıklaması

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da kullandığı 'Kürdistan' sözü için "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da kullandığı "Kürdistan" ifadesine ilişkin, "PKK terör örgütüdür. Bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız. Binlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. İnadına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum." dedi.

Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği’nin Belgrad Ormanlarında düzenlediği, "48. Peynirli Ekmek Festivali"ne katılan Yıldırım, İstanbul'da 320 bin Elazığlı olduğunu vurgulayarak, "Yavrularınızın geleceği ve hayalinizdeki İstanbul'un gerçekleşmesi için bizimle birlikte yürümeye var mısınız? O halde 23 Haziran'da sandıklara gidiyor muyuz? Tıka basa dolduruyor muyuz? Hiçbir kavgaya, hiçbir tartışmaya meydan vermeden, net bir sonuçla İstanbul'da başkanımızı seçiyor muyuz? Elazığ her zaman yanımızda durdu." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın Fransa karşısında elde ettiği başarıya da değinen Yıldırım, Elazığspor'a destek sözü verdi. Elazığlılar, Yıldırım'a Elazığspor'un şapka ve tişörtü ile Elazığ kasketi hediye etti. Piknik alanını gezen Binali Yıldırım, bir ailenin daveti üzerine masasına giderek karpuz kesti.

Yıldırım, konuşmasının ardından etkinliğin yapıldığı alanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'nin kendisine tuzak kurduğu yönündeki sözlerini sorması üzerine Yıldırım, “Benim o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce çağrımı tekrar ettim. Vali şahsı değil, bu ülkeyi, bu devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Yerinde olsam özür dilerim. Bu iş bu kadar basit." dedi.