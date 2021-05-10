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Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Para çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan kripto para borsası Binance, daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin başladığını duyurdu.
Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı.

Binance Global'den yapılan açıklamada:

"Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, bir kuyruğa eklenecektir, ancak bu sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi. 

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