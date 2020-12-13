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Binayı yakan şüpheliyi mahalleli yakaladı, linç edilmekten polis kurtardı

Bursa’da İbrahim Ç.’nin (35) çıkardığı metruk binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalleli tarafından yakalanıp, linç edilmek istenen şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Binayı yakan şüpheliyi mahalleli yakaladı, linç edilmekten polis kurtardı

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi 9. Arı Sokak’ta meydana geldi. Kullanılmayan bir binadan duman çıktığı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının fark edilmesi üzerine sokaktaki bir kişi koşarak, kaçmaya başladı. Kaçanın durumundan şüphelenen mahalleli, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum kattaki yangına pencerenin demirlerini sökerek, müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bu sırada polis ekipleri de mahallelinin yakalayıp, yangını çıkardığını öne sürdükleri şüpheli İbrahim Ç.’yi linç edilmekten kurtararak, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde evi çakmakla yaktığını itiraf etti.

'AKŞAM ARACIMI YAKTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM'

Öte yandan şüpheli İbrahim Ç.’nin, önceki gece aynı sokakta oturan Ertuğrul Divlecen’in de otomobilini ateşe verdiği öne sürüldü. Olayla ilgili konuşan Divlecen, “Dün akşam da benim otomobilim yanmıştı. Konuyla ilgili polise bilgi verdik ve gerekli işlemler yapıldı. Bugün işten dönünce bir evin yandığını ve şüphelinin yakalandığını öğrendim. Benim arabamı ve evi yakan kişinin aynı kişi olduğundan şüpheleniyoruz. Mahalleli kaçmaya çalışırken yakalamış. Ne olduğunu öğreneceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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