Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili 12 sanığa müebbet hapis istemi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği hain saldırıyla ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında dava açıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde Kulaksız'ın, eşiyle katıldığı bir yemekten çıkıp aracıyla askeri lojmanlara doğru gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili 12 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında eski güvenlik korucularının da bulunduğu 8'i tutuklu 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", " devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis ceza istendi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın, 2015'te 21 il ve birçok ilçede sözde "öz yönetim" ilanları yaptığı, sonrasında da çukur olaylarının yaşandığı bir sürece girildiği belirtildi.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle hedef seçilmiş

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili detayların bulunduğu iddianamede ifadesi yer alan "Kasım" kod adlı gizli tanık, "Mordem" adlı teröristin, terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından eylem yapılması talimatının geldiğini, bu nedenle örgüte yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren Binbaşı Kulaksız'ın hedef seçildiğini anlattı.

Gizli tanık, örgütün sözde Bulanık ve Malazgirt sorumlusu "Brüsk" kod adlı terörist Engin Özün'ün üst yöneticilere suikast yapılması için teklifte bulunduğunu ancak saldırı talimatını şüphelilerden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Devrim" kod adlı M.H'nin verdiğini belirtti.

Olayda iki ayrı aracın kullanıldığını anlatan gizli tanık, şunları anlattı:

"Saldırı için onayın gelmesinin ardından Kulaksız, Malazgirt'te ikamet eden İ.Y, M.A.Y, R.K, R.C, A.S, S.Ç. ve işbirlikçiler tarafından takip edilerek eylem gerçekleştirildi. Kulaksız, şehit edilmesinden 20-25 gün önce İ.Y. tarafından takip edilmeye başlandı. M.K. isimli teröristin bulunduğu araç, şehit binbaşının aracının önüne doğru sürülerek yavaşlatıldı, M.K, elindeki tabanca ile camdan ateş ederek saldırıyı gerçekleştirdi. Aynı araçtaki 'Zerdeşt' kod adlı S.Ç. de kalaşnikof ile ateş etmeye çalıştı ancak silahının tutukluluk yapması üzerine ateş edemedi. Binbaşının İlçe Jandarma Komutanlığına farklı güzergahlardan gidebileceği ihtimaline karşı saldırıda 2 araç kullanıldı."

Köylüleri toplayıp propaganda yapmışlar

Savcılığa "Gül" kod ismiyle ifade eden başka bir gizli tanık ise olaydan bir gün sonra "Çekdar", "Bawer", "Azat" ve "Mühendis Gabar" kod adlı teröristlerin, yanlarında şüpheliler M.S.A. ve S.Ç. ile köydeki herkesi topladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bawer kod adlı terörist, bize ve orada bulunan köylülere 'Biz her zaman eylem için hazırız ama siz sessiz kaldınız.' gibisinden bir konuşma yaptı. Ardından 'Sizin binbaşı olayından haberiniz var mı?' dedi. Bu konuşmaya bütün köy halkı şahit oldu. Yine Çektar yanındaki Savaş Çelik ile 'eylemimizi başarıyla yaptık, bizim neler yapabileceğimizi görün bilin.' şeklinde ifadeler kullandılar. Daha sonra gittiler. Eylemi onların yaptığını anladım."

Sanık M.Y. de ifadesinde, 25 yıl yürüttüğü korucubaşılık görevinden emekli olduğunu belirterek, olayla ilgili yakalanan Ö.T'nin de güvenlik korucusu olduğunu ancak sonradan bu görevinden atıldığı bilgisini paylaştı.

Tutuklu eski güvenlik korucusu Ö.T. ise ailesinin tamamının 1992'den bu yana güvenlik korucusu olarak görev yaptığını ve örgütle bir bağlarının bulunmadığını ileri sürdü.

"Kahkaha atarak eylemin gerçekleştiğini söylemişler"

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan R.K, diğer sanıklar A.S. ve S.Ç'nin her gün Muş'un Varto ilçesine bağlı Kolan köyündeki teröristlerin kampına gidip geldiklerini belirtti.

Olay günü ikamet ettiği ilçeye bağlı Hancağız köyüne gittiğinde bir hareketliliğin yaşandığını belirten R.K, şunları anlattı:

"Şüphelilerden R.C'nin kardeşi Remzi C. terör örgütü üyesi olduğu için Azat, Gabar ve Bawer kod adlı teröristler R.C'nin evine geldiler. Evdeki konuşmalar sırasında sevinçli bir kahkaha ve 'eylem gerçekleşti' diye ses geldi. Teröristler R.C'ye 'köyden çıkalım' dediler. R.C. araba temin etmek istedi ancak köylüler araba vermedi. F.B. isimli şüpheli teröristlerin yanına gelerek 'ben sizi götürürüm' dedi. Saldırı talimatını 'Devrim' kod adlı teröristin S.Ç. ile İ.Y. aracılığıyla M.Y'ye ilettiğini, M.Y'nin de saldırıyı planladığını biliyorum. M.Y, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde eski korucubaşıdır. Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayını planlayan M.Y. isimli şahıstır. 'Çektar' kod adlı M.K. ve S.Ç, Kulaksız'a silahla ateş eden, M.S.A. isimli terörist gözcülük yapan, R.C. birinci aracın sürücüsü, Ö.M, binbaşının çıkışını haber veren, İ.Y. teröristlerin irtibatının sağlamasına aracılık yapan, F.İ. gözcülük yapan 2. aracın sürücüsü, A.S. Arslan binbaşının yerini söyleyenlerden biridir."

İddianamede, güvenlik güçlerince yaralı ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan PKK'lı terörist Mahmut Okay'ın da "2015'te Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayıyla ilgili, "Haziran 2018'de Tatargazi yolunda 'Çekdar' ile yürürken bana, binbaşıya saldırıyı 'Fırat' kod adlı teröristle kendisinin yaptığını söyledi." şeklinde itirafta bulunduğu aktarıldı.

İlk saldırı girişimi başarısız olmuş

Binbaşı Arslan Kulaksız'ın Malazgirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirmesi nedeniyle hedef seçildiği bildirilen iddianamede, diğer şüphelilerin de saldırı için gerekli desteği verdiği vurgulandı.

Bulanık ve Malazgirt sorumlusu "Brüsk" kod adlı terörist Engin Özün'ün üst yöneticilere suikast yapılması için teklifte bulunduğu ancak saldırı talimatını şüphelilerden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Devrim" kod adlı M.H'nin verdiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Verilen talimat üzerine Binbaşı Arslan Kulaksız'a karşı saldırı hazırlığına başlandığı, bu hususun gizli tanık beyanlarında da sabit olduğu, örgüt içinde faaliyet yürüten M.K. ve S.Ç'nin eylemlerin planlayıcıları oldukları görülmüştür. Dosyamızdaki gizli tanığın beyanında belirttiği, bizzat duyumu ve görgüsü karşısında Engin Özün ve Muhammed Kaya'nın şüpheli S.Ç'ye 'ne yaptınız' diye sorduğu, S.Ç'nin de 'Heval yanında küçük kızı vardı. Ziraat Bankası Şubesi önündeydi ve kalabalık bir vatandaş vardı. Biz yapamadık' dediği, Engin Özün'ün de şüphelilere 'o iş sizde devam edin' dediği, böylelikle maktul Binbaşı Arslan Kulaksız'a karşı gerçekleştirilen ilk suikast girişiminin başarısız olduğu, devamında ikinci suikast hazırlığına girişildiği anlaşılmıştır. 27 Temmuz 2015'te şehit binbaşı, eşi ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Dalbasan ve eşi hakim Mehtap Dalbasan ile ilçe merkezindeki birinin evine ziyarete gitmiştir. Dönüş sırasında da bilinmeyen nedenle duran aracını çalıştırmak isteyen Binbaşı Kulaksız, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olmuş, eşi de yaralanmıştır. Şehit binbaşının iki güzergah üzerinden İlçe Jandarma Komutanlığına gidebileceği düşünülerek eylem hazırlığında iki araç kullanılmıştır, buradaki amaç maktulün kullanacağı tüm güzergahlara karşı eylem hazırlığında bulunulmasıdır."

"Teröristlerle ve iş birlikçileriyle sürekli görüşmüşler"

İddianamede, şüphelilerden M.H'nin saldırının talimatını vererek gerçekleştirilmesini istediği, soruşturmaya konu eylemi terör örgütü PKK/KCK'nın güdümü ve talimatı ile gerçekleştirerek atılı suçları işlediği aktarıldı.

Diğer şüphelilerin de hem saldırıya katıldıkları hem de teröristlere yardım ettikleri bildirilen iddianamede, örgüt hiyerarşisi içinde teröristlerle ve iş birlikçileriyle sürekli görüştüklerine yer verildi.

Soruşturma kapsamındaki tüm deliller, tanıkların ifadeleri ve teşhislerden, şüphelilerin Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırıyı fikir ve eylem birliği içinde gerçekleştirdikleri belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.