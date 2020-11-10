  • BIST 1.243
  • Altın 494,465
  • Dolar 8,1340
  • Euro 9,6062
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Binden fazla tarihi eser bulunuyor

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde 1096 eserin yer aldığı Etnografya Müzesi, Türk tarihinden önemli malzemelere ev sahipliği yapıyor.
Binden fazla tarihi eser bulunuyor

Türk toplumunun yaşayış biçimini anlatan odaların yanı sıra Türk hamamı, sancak âlemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor.

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan Etnografya Müzesi, Türk tarihinin izlerini yansıtan tarihi eserleri günümüze taşımaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Estergon Kalemizde bulunan müzemiz geçmişimizi geleceğe aktardığımız eşsiz güzellikteki eserler topluluğunu içinde barındırıyor.” dedi.

estergon_kalesinde_tarih_gelecege_tasiniyor_kecioren.bel.tr_6845.jpg

“TARİHİMİZİ VE ÖZÜMÜZÜ ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğunu anımsattı.
Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor10 Kasım 2020 Salı 06:00
  • Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek projede çalışmalar sürüyor10 Kasım 2020 Salı 05:34
  • Altındağ, Kasım ayında bir başka güzel10 Kasım 2020 Salı 04:30
  • Cansuyu Suriye için seferber oldu10 Kasım 2020 Salı 03:32
  • Yıllar sonra cıvıl cıvıl10 Kasım 2020 Salı 02:31
  • Başkent'te hijyen mesaisi sürüyor09 Kasım 2020 Pazartesi 06:00
  • EGO Spor wushu'da iddialı09 Kasım 2020 Pazartesi 03:35
  • Büyükşehir Belediyesi, ihaleleri canlı yayınlamaya devam ediyor09 Kasım 2020 Pazartesi 02:33
  • Yabani hayat koruma altında09 Kasım 2020 Pazartesi 01:31
  • Mahalleli sabırsızlıkla bekliyor09 Kasım 2020 Pazartesi 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti