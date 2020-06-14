Bingöl 5.7 ile sallandı! Deprem birçok ilde de hissedildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde merkez üssü Kaynarpınar köyünde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Çökmeyle birlikte bölgede bulunan koruculardan 3'ü yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.

VALİLİK: 3 KORUCU YARALI

Bingöl Valiliği'nce depreme ilişkin açıklamada, "Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı, daha sonra da 5.8 olarak revize etti. Kandili Rasathanesi, saat 17.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak bildirildi.

BAKAN SOYLU: DEPREMDE JANDARMA KARAKOLU NÖBET KULÜBESİ YIKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakol komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.

18:09'DA YİNE AYNI BÖLGEDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18:09'da yine aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar panik halde dışarı çıktı. Kentte halkın olası artçı depremlere karşı sokak ve caddelerdeki bekleyişi sürüyor. Depreme evinde yakalanan vatandaşlardan Serhat Özdemir, "6'ıncı kattaydım. Paniklediğimden dolayı maskemi bile almadan kendimi dışarıya attım" dedi.

Burak EMEK-Mücahit Ceylan-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)

DEPREMİN ARDINDAN ELAZIĞLILAR SOKAĞA ÇIKTI

Bingöl´ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem anında evlerinde ve iş yerlerinde bulananlar sokağa çıktı. Deprem sırasında evlerdeki avizelerin sallandığı görüntülere yansırken, kent sakinlerinin dışarıda bekleyişi sürüyor.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)

KARLIOVA'DAKİ DEPREM ERZURUM, ERZİNCAN VE MUŞ'TA DA HİSSEDİLDİ

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ve ev iş yerlerinde yakalananlar panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Karlıova’ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

4 KÖYDE EVLERDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karlıova’ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin Köseler, Kaynarca, Karabey ve Soğukpınar köylerinde bazı evler hasar gördü. İlk belirlemelere göre köylerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

‘KÖPEKLER HİSSETTİ’

Erzurum'da deprem anında sahibi olduğu iki kurt köpeği ile sokakta gezen Erdal Tatar, kendisinin hissetmediği deprem anında köpeklerin huzursuz olduğunu belirterek, "Köpeklere ne olduğunu anlama çalışırken ev ve iş yerinden çıkanlar deprem olduğunu söyleyince anladım" dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.8, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

VALİ EKİNCİ: ŞÜKÜRLER OLSUN ŞU ANA KADAR ÖLÜM HABERİ ALMADIK

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar ölüm haberi almadıklarını ifade ederek, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusunun 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Ekinci ayrıca, şu ana kadar 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Ekinci, "Ülkemize ve Bingöl'ümüze geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. İlimize bağlı Karlıova ilçesi ile Yedisu ilçelerinin arasında bulunan Kaynarpınar köyü merkezli bir depremdi. Deprem çok şiddetli hissedildi. Şükürler olsun hasarı o derece büyük değil. Kaynarpınar köyünde bulunan karakolunun 2 gözetleme kulesi çöktü. Ne yazık ki 3 güvenlik korucumuz çöken kulenin altında kaldılar. 2 kardeşimizi kurtardık, diğer kardeşimizin kurtarılması için çalışma devam ediyor. Bunun dışında 2 vatandaşımız da göçük altında. Onların kurtarılma çalışmaları sürüyor. Şükürler olsun şu ana kadar ölüm haberi almadık. Şu ana kadar 10 yaralımız var. Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Şu an itibarıyla panik yapılacak bir durum söz konusu değil. Bölgeye çadırları sevk ettik. Tüm tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gelecek" dedi.