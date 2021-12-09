Bingöl Karlıova kar yağışıyla beyaza büründü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İlçe Özel İdare ve Karlıova Belediyesine bağlı ekipler yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Kar yağışıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede, çocuklar doyasıya kar topu oynadı.

Vatandaşlardan Ersin Çiftçi, kar yağışının sevincini yaşadıklarını aktararak, "Kar yağışıyla çok mutlu olduk, çünkü ilçemizde olması gereken budur. 6 ay boyunca kar altındayız artık. Kar yağışıyla kuraklık korkumuz gidiyor." diye konuştu.