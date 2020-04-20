  • BIST 99.073
  • Altın 373,670
  • Dolar 6,9214
  • Euro 7,5286
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinin Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat, yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler arasında roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman da bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Kovid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:41
  • Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel '100. Yıl Marşı'20 Nisan 2020 Pazartesi 11:39
  • Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: Yaralı askerlerimiz var20 Nisan 2020 Pazartesi 11:29
  • Yasağa rağmen ehliyetsiz ve alkollü şekilde trafiğe çıktı, 3 kuralı ihlal etti20 Nisan 2020 Pazartesi 11:26
  • Bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti20 Nisan 2020 Pazartesi 11:19
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:05
  • Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi20 Nisan 2020 Pazartesi 10:15
  • Belediye Başkanına silahlı saldırı20 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
  • 44 kişi virüse yakalandı! Muhtar hakkında soruşturma20 Nisan 2020 Pazartesi 09:38
  • Ankara'da 162 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu20 Nisan 2020 Pazartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti