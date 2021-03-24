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Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu

Bingöl'ün Genç ve Batman'ın Sason ilçelerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.
Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu

Gece etkili olan fırtına, Genç ilçe merkezinde çeşitli evlere, apartmanlara ve elektrik direklerine zarar verdi. Çok sayıda binanın çatısının uçtuğu fırtınada, bazı ağaçlar da elektrik tellerine devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede, itfaiye ekipleri yola düşen çatı parçalarını kaldırdı ve hasar tespit çalışması yaptı.

Batman
Sason ilçe merkezi ve köylerde de fırtına sonucu bazı evlerin çatıları uçtu. Yolüstü köyünde 2005'te yapılan caminin minaresi yıkıldı.

Cami imamı Çetin Karakaya, olayın gece gerçekleşmesi nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Minarenin düşen parçalarının caminin çeşitli bölümlerine zarar verdiğini kaydeden Karakaya, "Hem minareyi hem de caminin zarar gören bölümlerini devletimizin ve vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah en yakın zamanda onaracağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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