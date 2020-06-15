Bingöl-Yedisu kara yolu artçı depremler nedeniyle ulaşıma kapandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem meydana gelirken, saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre, artçı depremler nedeniyle Kaynarpınar köyü mevkisinde Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle kopan kayalar yolu ulaşıma kapattı.
Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri çalışması sonucu kayalardan temizlenen yol, daha sonra tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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