Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.