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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: Haber Kaynağı
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