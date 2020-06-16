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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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