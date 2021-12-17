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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Karlıova'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yağış nedeniyle kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Cengiz Bingöl, Karlıova'da 6 ay boyunca karın etkili olduğunu belirterek, "Kış hayatı bizi mahvediyor. Ulaşım zorlaştığı için kış aylarında insanlar evlerine kapanıyor." dedi.

Esnaf Tuncay Karabulak da kar yağışıyla işlerinin aksadığını anlattı.

Yedisu ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçenin drone ile çekilen görüntülerinde, beyaz örtü ile kaplanan yerleşim yerleri ve sis bulutu arasında kalan dağlar görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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