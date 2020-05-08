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Bingöl'de karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Karadağ'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlandı.
Bingöl'de karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Karadağ'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Karadağ'dan Bingöl'e getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı.

Simani Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Pir Ali Bey Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 148 kişinin yurttan çıkış işlemi yapıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen vatandaşlar, 7 otobüsle 39 kentte uğurlandı.

Karadağ'dan geldiğini belirten Burçin Bahalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 günlük gözetim sürecini sorunsuz tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Verilen hizmetlerle kendilerini evinde gibi hissettiklerini aktaran Bahalı, "Buradan çok memnunuz, bizimle çok ilgilendiler. Sevdik buraları, inşallah ileride tekrar geleceğiz." dedi.

Özlem Altun da evine ve ailesine kavuşuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hizmetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bekir Yılmaz ise verilen hizmetlerin iyi olduğunu ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını anlatarak, "Allah'a şükür sağlık sıhhatimiz yerinde. Testlerimiz alındı, ateşlerimiz ölçüldü, çok şükür herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Şimdi gidiyoruz. Bingöl halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Yılmaz, verilen hizmetlerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

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