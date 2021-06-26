Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.

İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok." ifadelerini kullandı.

Depremde bazı evler hasar gördü

Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli deprem nedeniyle Karakoçan ilçesinde 4 köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilendi.

Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçirdi.

Deprem anında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Kayhan Mutlu, evlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Deprem sırasında çocuklarıyla evde televizyon izlediğini aktaran Mutlu, "Bir anda depremi yaşadık. Korku içerisindeyiz ve yatamıyoruz. Dışardayız ve yardım bekliyoruz." dedi.

Deprem anında çok korktuklarını belirten Sakine Tokay ise şunları kaydetti:

"Babam depremin etkisiyle bayıldı. Evlerimizde hasar ve çatlaklar mevcut. Korkuyoruz ve evlerimize giremiyoruz. Geceyi dışarda geçiriyoruz."

Berivan Tayar ise, deprem anında korktuklarını ve can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ön değerlendirme raporu yayımlandı

AFAD tarafından yayımlanan ön değerlendirme raporuna göre de deprem, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Aşağı Serinyer köyüne 2,28 kilometre uzaklıkta ve yerin 15,51 kilometre altında meydana geldi.

Ana şoktan, saat 22.01'e kadar büyüklükleri 2,1 ile 2,6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedildi.

Depremin belirgin süresi ise 7,38 saniye olarak hesaplandı.

Aşağı Serinyer dışında depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve uzaklıkları ise şöyle:

"Kiğı ilçesi Yukarı Serinyer köyü 2,99 kilometre, Bingöl Yayladere ilçesi Bilekkaya köyü 3,02 kilometre, Elazığ Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü 3,33 kilometre, Bingöl Yayladere ilçesi Zeynelli köyü 3,93 kilometre."

Depremin merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ile uzaklıkları ise şöyle:

"Bingöl 40,6 kilometre, Tunceli 60,64 kilometre, Erzincan 88,3 kilometre, Elazığ 106,44 kilometre ve Bayburt 118,17 kilometre."

Raporda, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,9 olmak üzere 536 adet 4'ten büyük deprem meydana geldiği, bölgeye ait 1900 yılı öncesi için de 99 adet de tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu belirtildi.

Raporda, bölgenin deprem tehlikesini gösteren haritaya da yer verildi.

Elazığ'da 2 evde ağır hasar oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı ve Çelebi köylerinde birer evde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Hasar tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elazığ ili Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyünde 1, Çelebi köyünde 1 olmak üzere 2 evde ağır hasar olduğu öğrenilmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilmiştir.

Bölgeye barınma ihtiyacının karşılanması için 50 adet çadır yönlendirilmiştir. Deprem sonrası en büyüğü 2,8 olmak üzere 11 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı öğrenilmiştir. Çevre illerde tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.

Türk Kızılay gönüllüleri depremzedelerin yardımına koştu

Türk Kızılay Elazığ Şubesine bağlı ekiplerde depremden etkilenen köylere giderek depremzedelere battaniye, su, meyve suyu, kek gibi ikramlık malzeme dağıttı.

Gönüllüler, Kuşbayırı köyünde deprem esnasında korkup kaçarken düşerek kolunu inciten yaşlı kadınla da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz, her zaman olduğu gibi, tüm imkan ve kabiliyetleri ile halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Çataklı: Depremin ardından olumsuz bir ihbar ulaşmadı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bingöl Kiğı'da saat 21:28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."