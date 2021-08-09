  • BIST 1.440,190
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

Bingöl’de yüzen adalara 7 ayda 30 bin ziyaretçi 

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 7 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.
Bingöl’de yüzen adalara 7 ayda 30 bin ziyaretçi 

Solhan'a bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 7 ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelenler, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.

090820211101281785075.jpg

Ailesiyle birlikte Ankara'dan yüzen adaları görmeye gelen Murat Tulmaç, “Aslen Vanlıyım Ankara’da yaşıyorum, memleketime gitmek için Ankara’dan çıktık yola. 20 yıl önce yüzen adaları televizyonda görmüştük merak edip gelip görelim istedik. Yüzen adalar doğa harikası bir yer. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim” dedi.

Diyarbakır’dan gelen Kamuran Dağ da, “Yıllardır yüzen adayı merak ediyordum, gelmek istiyordum nasip bugüneymiş çok güzel bir manzarası ve havası var, gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Ailesiyle birlikte Ankara'dan yüzen adaları görmeye gelen Murat Tulmaç, “Aslen Vanlıyım Ankara’da yaşıyorum, memleketime gitmek için Ankara’dan çıktık yola. 20 yıl önce yüzen adaları televizyonda görmüştük merak edip gelip görelim istedik. Yüzen adalar doğa harikası bir yer. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim” dedi.

090820211101171781913.jpg

Diyarbakır’dan gelen Kamuran Dağ da, “Yıllardır yüzen adayı merak ediyordum, gelmek istiyordum nasip bugüneymiş çok güzel bir manzarası ve havası var, gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TZOB’dan yardım kampanyası09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:13
  • Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:52
  • Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:51
  • Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:50
  • Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:42
  • Yunanistan’ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:48
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı: 5 yangın devam ediyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:33
  • Bir kaza haberi de Van'dan geldi: 10 kişi yaralandı09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
  • Trafiğe yağış engeli09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:19
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti