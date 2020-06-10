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Binler uğurladı! George Floyd altın tabutta toprağa verildi

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı.
Binler uğurladı! George Floyd altın tabutta toprağa verildi

Ölümü ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileriyle bütün dünyada yankı uyandıran George Floyd, Houston Memorial Gardens Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.

Floyd’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Dört saat süren törende Floyd’un ailesinden çok sayıda kişi ile birçok din adamı ve siyasetçi konuşma yaptı.

Konuşmalarda ırkçılık protesto edildi, adalet çağrısı yapıldı.

Sivil hakları aktivisti Al Sharpton, törende yaptığı konuşmada "Tanrı Floyd’u dünyayı değiştirecek bir hareketin köşe taşı yaptı" dedi.

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