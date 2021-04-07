Binlerce çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı

Tarımsal kredi borçlarına yönelik binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren borç yapılandırmanın detayları belli oldu.

Meclis'e sunulan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına yönelik de yapılandırma imkanı getiriliyor.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK

Uzun süredir gündemde olan borç yapılandırma uygulaması ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.

ÜÇ AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

31 Aralık itibariyle ödenmeyen borçlara yönelik yapılandırma için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuru yapılması gerekecek. Yapılandırılacak kredilerde farklı oranlarda basit usulde faiz uygulanacak.

EŞİT TAKSİTLERE BÖLÜNECEK

Çiftçilerin yapılandırılacak kredi borçları da eşit taksitlere bölünecek. Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden yüzde 30'u 2021 yılının ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenebilecek.

Tarımsal kredilere yönelik getirilen borç yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemesi 2021 yılının ekim ayında yapılacak.

KANUNİ TAKİBATLAR DURDURULUYOR

Borç yapılandırma kapsamında kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatlar ile menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışı da durduruluyor. Kooperatif veya ortaklarının hesaplarına bankalar tarafından konulan blokeler de yapılacak sözleşme ve taahhütnameler ile kaldırılıyor.

AYKIRI SATIŞ VE KİRAYA BAŞVURU YOK!

Borç yapılanması kapsamında bakanlığın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler ise yapılandırma için başvuru yapamıyor.