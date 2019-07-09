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Binlerce kişi bekliyordu: Zam teklifi belli oldu

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
Binlerce kişi bekliyordu: Zam teklifi belli oldu

Hükümeti, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sundu.

Hükümet ve işçi taraflarının ikinci kez bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik" dedi.

Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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