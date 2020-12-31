Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Bursa'da büyük operasyon

Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirildi. Tarihin en büyüklerinden biri olan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.