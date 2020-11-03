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Binlerce öğrenciye eğlenerek öğrenme fırsatı

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralı çocuklara hediye ettiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, minik misafirleriyle buluşmaya devam ediyor.
Binlerce öğrenciye eğlenerek öğrenme fırsatı

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde 23 Nisan 2017 yılında faaliyete başlayan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, açıldığı günden bu yana 480 okul ve 65 bin öğrenciyi ağırladı.

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Bilim ve eğitim iç içe 
600 metrekare kapalı alana sahip müze içerisinde vahşi yaşam ve yardımseverlik, çevre ve saygı, doğruluk ve pinokyo, entolomoji ve birlik, sevgi ve veterinerlik,  bilim merkezi, deney atölyeleri ve planetaryum alanı bulunuyor.
Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran ve açıldığı günden bu yana 4-12 yaş aralığında binlerce öğrenciye eğlenerek öğrenme fırsatı sunan Yenimahalle’nin çocuk müzesinde, öğrenciler hazırlanan programlar sayesinde yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanırken interaktif eğitimlerden faydalanma şansını yakalıyor.

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Pandemi süresince evde sıkılan çocuklar için randevu sistemi ile hizmet sunan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ziyaret etmek isteyenler HES KODU zorunlu olmak şartıyla 0 (312) 332 11 75 ve 0 (312) 332 11 76 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

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