Bioenerji uzmanı salgın döneminde geleneksele ilginin arttığını söyledi

Bioenerji uzmanı Ezgi Nur Yavuz, Kovid-19 sürecinde geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamalarına ilgi ve talebin arttığını söyledi.

Bioenerji uzmanı Ezgi Nur Yavuz, geçmişi 5 bin yıl önceye kadar dayanan ve günümüzde de kullanılan şifa tekniğiyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Yavuz, bioenerjinin genel anlamda “evrensel yaşam enerjisi” anlamına geldiğini belirterek, “Bioenerji, bedenimizi ve yaşamımızı kuşatan yaşama sebep olan öz enerjidir. Dualar, esmalar, ayet ve surelerle de desteklenen şifa çalışmasıdır. Bize hayat veren bu enerjinin farkında olursak, olumlu etkilerini almaya da açık oluruz” dedi.

GELENEKSEL BİR ŞİFA YÖNTEMİ

Bioenerjinin yeni doğmuş bebekten son nefese kadar herkese uygulandığı bilgisini veren Yavuz, metafizik alanına giren bioenerjiyle ilgili çeşitli bilimsel araştırmaların yapıldığını aktardı. Tarihten günümüze bioenerjinin farklı coğrafyalarda, farklı isimlerle bilinmekte ve tanımlanmakta olduğunu aktaran Yavuz, bioenerjinin hem fiziksel bedenimize hem ruhumuza ve aynı zamanda da zihnimize olumlu etki ettiğini kaydetti.

KİMLER YAPTIRABİLİR?

Bioenerji uygulaması ile mevcut ruhsal ve bedensel rahatsızlıkların giderilebildiğini savunan Yavuz, “Ruhsal sıkıntısı olanlar, vesveseli davranışlar, panik atağı olanlar, asabi davranışları olan ve psikolojik rahatsızlıkları olanlar; ağrı, fıtık ve yorgunluk gibi çeşitli bedensel rahatsızlıkları olan kişiler yaptırabilir. Seans sırasında his kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Çünkü herkesin enerjisi farklıdır” ifadelerini kullandı. Yavuz, bioenerji şifa tekniğinden geçmişte kendisinin de fayda gördüğünü belirtti.

FAYDALARI NELERDİR?

Modern tıp ile birlikte de kullanılabilen bionerji uygulamasının faydaları hakkında bilgiler veren Yavuz, şunları sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirir, metabolizmayı hızlandırır, kronik yorgunluğu ortadan kaldırır, ruhsal ve zihinsel durumu düzenler, ağrılarda etkilidir, vücudun dengesini sağlar…”

“GARANTİ YOK BİZ BİR VESİLEYİZ”

Yavuz, bioenerji uygulamasının her kişide faydalı olmadığının altını çizerek, “İnsanlar ‘garanti mi?’, ‘kesin mi?’ gibi sorular soruyorlar; ben bizim bir vesile olduğumuzu unutmamalarını, şifanın Allah'tan olduğunu söylüyorum. Allah ol der, olur” ifadelerini kullandı. Yavuz, zihinsel ve bilinçaltı problemlerinden dolayı kendisine danışan insanların çoğunlukta olduğunu belirtti.

PANDEMİDE İLGİ ARTTI

Pandemi döneminde kendisine başvuranların sayısında ciddi artış olduğu bilgisini de veren Yavuz şunları söyledi: “Salgında stres, negatif enerji, panik çoğaldı ve bu yüzden biyoenerjiye daha çok ihtiyaç duyuyor insanlar. Pandemi öncesinde enerjiye sıcak bakmayan insan bile şu an benden seans almakta.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-