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Biogaz ile ekonomiye katkı

Ülkemizde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Mamak Belediyesi bitkisel atık yağların toplanması konusunda çevreci bir protokole imza attı. 
Biogaz ile ekonomiye katkı

Mamak Belediyesi ile Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (Albiyobir) arasında gerçekleşen protokolü, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ile Albiyobir yetkilileri imzaladı. Bitkisel atık yağların dökülerek kanalizasyona ve toprağa karışması ile oluşturacak zararın önlenmesi amaçlayan anlaşma kapsamında atık yağlar, Mamak için risk olmaktan çıkacak ve biodizel üretime dönüştürülerek bir kazanım haline gelecek. Yine protokol kapsamında Mamaklı vatandaşlar ve işletmeler evlerinde ve iş yerlerinde bulunan bitkisel atık yağların toplanması için Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi (444 0 149) ni arayarak talepte bulunabilecek. Mamak Belediyesi ekiplerince atık yağların toplanması ise her Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleşecek.

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Geleceğinizi Kirletmeyin!
Çevre dostu belediye olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında atık bitkisel yağların toplanması için çalışma başlattıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Özcan, “Evlerde ve işyerlerinde kullanılmış kızartma yağlarını toplayacağız. Bu yağların biogaz yapılarak araçlarda yakıt olarak kullanılmasını sağlayacağız. Sonuç itibari ile ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Belediye yatırımlarına da mali kaynak oluşmasına imkan tanınmış olacak. Daha da önemlisi dışa bağımlı akaryakıt alımını azaltmış olacağız” dedi. Vatandaş duyarlılığının da önemine dikkat çeken Özcan, “Tüm vatandaşlarımızı uygulamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki 1 litre atık bitkisel yağ 1 milyon metreküp suyumuzu kirletiyor. Doğaya ve çevremize sahip çıkmak bizim elimizde” dedi.

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