BioNTech aşılarında yeni sevkıyat Ankara'ya ulaştı!

BioNTech aşısında yeni sevkıyat Ankara'ya ulaştı. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

BioNTech aşısında yeni sevkıyat Ankara'ya ulaştı. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı. Koca, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.