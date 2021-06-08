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BioNtech aşısı için aile hekimlerinden randevu alınabilecek

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi.
BioNtech aşısı için aile hekimlerinden randevu alınabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısına dair önemli bir açıklamada bulundu. 

Bakan Koca, Pfizer - BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısının artık aile hekimlerinde de yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ 

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı. 

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtıl

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