  • BIST 103.925
  • Altın 275,086
  • Dolar 5,6959
  • Euro 6,2443
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Bir anne daha katıldı: 'Çektiğimiz bu acı canımıza yetti'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine, Ağrı'dan bir anne daha katıldı.
Bir anne daha katıldı: 'Çektiğimiz bu acı canımıza yetti'

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı'dan gelen bir anne daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır'a gelen anne Süheyla Demir de evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal'in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi.

Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir, "Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı." dedi.

Kızı Hayal'e seslenen anne Demir, "Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bütün anneleri yanlarında görmek istediklerini belirten Demir, "Sizler de annesiniz, lütfen bize arka çıkın. Bize arka çıkın ki evlatlarımız dönsün, gelsin. Acımıza destek olun, bize katılın. Herkesi bekliyoruz. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz." diye konuştu.

cc-004.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhracat ve imalatta 'dijital dönüşüm' dönemi02 Ekim 2019 Çarşamba 21:00
  • Tom Cruise Ukrayna'da film çekecek02 Ekim 2019 Çarşamba 20:30
  • İstanbul'daki 'Taş Devri'ne ait kaya sanatı buluntuları arttı02 Ekim 2019 Çarşamba 19:30
  • Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak02 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
  • 80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi02 Ekim 2019 Çarşamba 18:30
  • Mozart ödüllü Ali kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi02 Ekim 2019 Çarşamba 18:00
  • 'Su kabağında' açan çiçekler02 Ekim 2019 Çarşamba 17:30
  • Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler02 Ekim 2019 Çarşamba 17:00
  • Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor02 Ekim 2019 Çarşamba 16:00
  • Dede ve ninelerin rafting heyecanı02 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti