Bir anne daha katıldı: 'Çektiğimiz bu acı canımıza yetti'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine, Ağrı'dan bir anne daha katıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı'dan gelen bir anne daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır'a gelen anne Süheyla Demir de evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal'in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi.

Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir, "Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı." dedi.

Kızı Hayal'e seslenen anne Demir, "Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bütün anneleri yanlarında görmek istediklerini belirten Demir, "Sizler de annesiniz, lütfen bize arka çıkın. Bize arka çıkın ki evlatlarımız dönsün, gelsin. Acımıza destek olun, bize katılın. Herkesi bekliyoruz. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz." diye konuştu.