  • BIST 1.385
  • Altın 466,245
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,8997
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Bir askerimiz Covid-19'a yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.
Bir askerimiz Covid-19'a yenik düştü

MSB, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
  • Bir askerimiz Covid-19'a yenik düştü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
  • MSB bir uzman çavuşun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu28 Nisan 2021 Çarşamba 10:29
  • 'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı28 Nisan 2021 Çarşamba 10:28
  • İran'da Cumhurbaşkanı adayı siyasetçiden 'Devrim Muhafızlarını kışlasına döndürme' vaadi28 Nisan 2021 Çarşamba 10:12
  • Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu28 Nisan 2021 Çarşamba 10:06
  • Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye28 Nisan 2021 Çarşamba 09:54
  • İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı28 Nisan 2021 Çarşamba 09:47
  • TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi28 Nisan 2021 Çarşamba 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Nisan 2021 Çarşamba 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti