Bir askerimiz Covid-19'a yenik düştü

MSB, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.