Bir Aya Açılıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş, trafik yoğunluğunu azaltmak için Etimesgut İstasyon Caddesi’ne yapılan bulvarın birinci etabının, 15 Eylül’de açılacağını bildirdi.

Başkan Yavaş, ayrıca Aydınlıkevler, Turan Güneş ve Samsun yolu üzerine de trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşak çalışmalarının sürdüğünü söyledi; Keçiören’deki Fatih köprüsünde yapılacak çalışmaların ise seneye başlayacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, trafik yoğunluğunu azaltmak için Etimesgut İstasyon Caddesi’ne yapılan bulvarın açılış tarihiyle ilgili bilgi verdi. Pursaklar’da esnaflarla yaptığı buluşmada konuşan Başkan Yavaş, günlük bir buçuk milyon sürücünün geçmesi beklenen İstasyon Caddesi’nin birinci etabının 15 Eylül’de hizmete açılacağını duyurdu.

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ ARTERİ OLACAK

Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi’ne alternatif yapılan bulvar, beş kilometre uzunluğunda dört demiryolu üst geçit köprüsü ve bir alt geçitten oluşuyor. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve üç şerit olarak inşa edilen bulvar, demir yolunun kuzeyinden geçiyor.

KAVŞAK SEFERBERLİĞİ

Ankara’da yapılması düşünülen kavşak projeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Yavaş şunları söyledi: “Aydınlıkevleri kavşağı 48 milyona ihale ediliyor. Keçiören, (Fatih köprüsü) 100 milyon tutacak oraya seneye gireceğiz, onun da projesi hazır. Samsun yolunda Mamak’ta garnizondan itibaren 3 tane kavşak yapıyoruz. Turan Güneş Bulvarı’na da 3 tane kavşak yapıyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-