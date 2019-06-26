'Bir bardak çay 2 liraya ancak kurtarır'

Hamamönü’nde 40 yıldır çay ocağı işleten Necati Dalgıç son gelen zamlarla birlikte kilosu 30 lirayı bulan çayın, bir bardağının 2 liraya satılırsa ancak kurtaracağını söyledi.

Hamamönü’nde 40 yıldır çay ocağı işleten Necati Dalgıç son gelen zamlarla birlikte kilosu 30 lirayı bulan çayın, bir bardağının 2 liraya satılırsa ancak kurtaracağını söyledi.

Geçtiğimiz gün Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR, artan işçi ve üretim maliyetlerini gerekçe göstererek kuru çaya yüzde 15 zam yaptığını açıklamıştı. Aynı anda Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş de şeker fiyatında yüzde 16 zamma gittiklerini açıkladı. Salı gününden itibaren geçerli olan bu zamlar anında marketlerde kendini gösterdi. Zamlardan sonra çayın kilosu 30 lira olurken şekerin kilosu 6,25 liraya yükseldi. Zamları değerlendirmek üzere Hamamönü’nde konuştuğumuz çay salonu sahibi Necati Dalgıç bir bardak çayın 2-2,5 liraya satılabileceğini söyledi.

5-6 LİRA DA ABARTI

Bir bardak çayın maliyetiyle ilgili bilgi veren Dalgıç, “Normalde bir bardak çayın fiyatı 2-,2,5 liradan aşığı kurtarmaz. Sadece çayın ve şekerin masrafı olarak bakmamak gerekir. Vergiler var, su parası var, yakıt parası var. Ben şu anda 1,5 liradan satıyorum. Benim avantajım kiramın uygun olması. Eğer benim de kiram fazla olsaydı daha fazlaya satmam gerekirdi. Ama bazı yerlerde görüyoruz çayı 5-6 liradan satan var. Onların ki de biraz abartı oluyor. 1 kiloluk çaydan ortalama 150-200 bardak arası çıkıyor” diye konuştu.

ÇAYIN KİLOSU 30 TL ŞEKERİN KİLOSU 6,25 TL OLDU

Salı gününden itibaren çay ve şekerde yapılan zamlar marketlerde anında kendini gösterdi. Çaya yapılan yüzde 15 zam sonrası çayın kilosu 30 lirayı buldu. ÇAYKUR yaptığı zam açıklamasında yaş çayın üretim, işletme ve işçi maliyetlerini gerekçe göstermişti.

ŞEKER KULLANMAYANLARIN SAYISI ARTTI

Dalgıç, şeker kullanmayanların sayısının artmasının çay salonları için avantaj olduğunu söylerken, “Çayın kilosu şu an 30 lira oldu. Ben dün şeker aldım 750 gramına 4 lira verdim. Hemen kendini gösterdi etiketlerde. Ama şöyle bir şey var artık eskisi gibi çayına şeker atan olmadığı için uzun süre şeker gidiyor. O da bizim için bir nevi avantaj oluyor. Eskiden en az 2-3 şeker atılırdı. Şimdi çoğu zaman çayın yanına şeker koymayın bile deniyor” dedi.

40 YILDIR HAMAMÖNÜ'NDE ÇAY DEMLİYORUM

Hamamönü’nde 40 yıldır bu işi yaptığını belirten Dalgıç, “Bu işin sahtekarlığı çok, şükürler olsun biz hiç o yola girmedik. Ama karbonat atanlar var, aynı çayı 2-3 kere demleyen var. Zaten çayın tiryakisi bunu anlar. Ben kendi içtiğim çayımı müşterime veririm. 40 yıldır bu işi yapıyorum. 1980’den bu yana Hamamönü’nde çay demleyip satıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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