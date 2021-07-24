Bir Bitti Sıra İkide

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Kalesi’nde başlatılan iyileştirme çalışmaları hız kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi’nde başlattığı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “Birinci Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi”nin yüzde 90’ının tamamlandığı projede, 73 yapının restore edileceği ikinci etap içinde ihaleye çıkıldı. Üç etapta tamamlanması düşünülen projenin 2024 yılında bitirilmesi hesaplanıyor.

73 YAPI İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Ankara Kalesi içkale 2’nci Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 73 yapının restorasyon çalışması için ihale gerçekleştirildi.

2’NCİ ETAP BAŞLAYACAK

Ankara Kalesi’nin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Proje kapsamında çatılar ile pencere ve kapıların ahşap malzemeleri yenilenecek. Binaların dış yüzeylerinin sıvanarak boyanacağı projeyle Ankara Kalesi yeniden tarih kokan bir görünüme kavuşturulacak.

360 GÜNDE BİTİRİLECEK

Çalışmaları yerini inceleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, hızla devam eden proje hakkında ise şu bilgileri veriyor, “İkinci etap çalışmaları için 1 Temmuz’da ihaleyi yaptık ve uygulama çalışmalarına yakın zamanda başlıyoruz. İkinci etap’ta 73 hane var. Buradaki çalışmaya da 360 iş takvimi günü koyduk.”

2024’DE PROJE SONLANACAK

“Sözleşme kapsamında 45 günde yer teslimine müteakiben 1 yıl içerisinde de çalışmalara başlamayı planlıyoruz. İkinci etabın uygulama çalışmalarını devam ettirirken, üçüncü etabın da proje çalışmalarını yürütüyoruz. Onun ihalesini de gerçekleştireceğiz. 3’üncü etapta da yaklaşık 54 hane var. 2024 yılının başında İçkale’de var olan tüm yapılarımızı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız.”

80 HANE RESTORE EDİLDİ

1’inci etap çalışmalarının yüzde 90’ını ise tamamladıklarını sözlerine ekleyen Ödemiş, “İçkale’ deki sokak sağlıklaştırma çalışmamızı 3 etap olarak programlamıştık. İçkale 1’inci etap’ta 45 ya da 60 günlük işimiz kaldı. 1’inci etapta 87 hanenin 80 tanesini restore ettik” dedi.

TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri 1’inci etap sokak sağlıklaştırma yapım işi çalışmaları kapsamında 87 binanın restorasyonu planlanırken, 80 binaya fiziki müdahalede bulunuldu. 80 binanın tamamının çatı imalatlarını tamamlayan ekipler, 77 binanın ise dış cephe sıva altı imalatları ile sıva ve boya imalatlarını, 72 tanesinin de ahşap doğrama imalatlarını yaptı. Ekipler tarafından ayrıca 5 binanın ahşap doğramaları da şantiye deposunda montaja hazır hale getirildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



