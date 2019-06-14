  • BIST 90.466
  • Altın 258,369
  • Dolar 5,9201
  • Euro 6,6820
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Bir bu eksikti: Suudi Arabistan'da “helal gece kulübü” açıldığı iddia edildi

Sosyal paylaşım sitelerinde, Cidde’de, içki içilmesinin, 18 yaşından küçüklerin girmesinin ve cep telefonuyla çekim yapılmasının yasak olduğu “helal” bir gece kulübünün açıldığı yönünde görüntüler yayımlandı.
Bir bu eksikti: Suudi Arabistan'da “helal gece kulübü” açıldığı iddia edildi

Söz konusu video görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde tartışmalara neden oldu. Pek çok aktivist, bu kulübün açılmasına gösterdikleri tepkileri açtıkları etiketlerle (hashtag) ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Eğlence Kurumu, Cidde festivali kapsamında izinsiz düzenlenen bir etkinlikle ilgili olarak gerekli hukuki prosedürün başlatılacağını duyurdu. Kurumun başka bir etkinliğe izin verdiği ancak etkinliği organize edenlerin bu izni kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, “helal gece kulübü“yle ilgili bir ifadeye yer verilmedi.

Söz konusu etkinliğin, Dubai merkezli “White Dubai” isimli bir gece kulübü tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonunun 24 Ekim 2017’de Riyad’da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini “ılımlı İslam”a döndürme sözü vermişti.

Bu kapsamda ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Haziran 2019 Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı14 Haziran 2019 Cuma 09:50
  • Adana merkezli dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var14 Haziran 2019 Cuma 09:49
  • Twitter'dan İran'a şok: Binlerce kullanıcıyı sildi14 Haziran 2019 Cuma 09:45
  • Bakanlıktan son dakika pençe açıklaması: Öldürülen terörist sayısı...14 Haziran 2019 Cuma 09:37
  • AK Parti’den ortak yayın açıklaması: Usul ve esaslar...14 Haziran 2019 Cuma 09:32
  • Yeni askerlik sisteminde revizyon: ilk etapta 11 ve 12’nci ayını dolduran...14 Haziran 2019 Cuma 09:23
  • Rum kesiminden skandal Türkiye kararı: Tutuklayın14 Haziran 2019 Cuma 09:14
  • Türkiye ve dünya gündemi - 14 Haziran 201914 Haziran 2019 Cuma 09:12
  • Ali Şir Nevai'nin 15'inci yüzyıla ait şiir kitabı ile yakalandı13 Haziran 2019 Perşembe 20:17
  • AK Parti'den 'ortak yayın' açıklaması13 Haziran 2019 Perşembe 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti