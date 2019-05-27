Bir gün ara ile iki hırsızlık: Mahalleli tedirgin

Ankara Yenimahalle'deki Varlık Mahallesi'nde hırsızlar 2 gün üst üste aynı sokağı soydu. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunda hırsızlar ızgara demirlerini çalıyorlar. Rahat hareket eden hırsızlar güvenlik kamerasına bile aldırış etmiyor.

Olay

Ankara Yenimahalle'deki Varlık Mahallesi'nde, hırsızlar 2 gün üst üste aynı sokağı soydu.

27/05/2019 tarihinde saat 03:09 sıralarında ellerinde tekerlekli el arabası ile gelen hırsızların 2 kişi oldukları görünüyor. Biri gözcülük yaparken, diğer soyguncu ise binanın giriş kısmında yer alan ızgara demirlerini çalmaya çalışıyor. Biraz uğraştıktan sonra demiri söken hırsız, diğer hırsızın yanına götürüyor. Daha sonra beraber gelip demirleri söküyorlar. Söktükleri demir ızgaraları el arabasına yükleyen hırsızlar gözden kayboluyor.

