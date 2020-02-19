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Bir gün arayla yakalanan DEAŞ'lılar baba-oğul çıktı

Bir gün arayla yakalanan DEAŞ'lılar baba-oğul çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen ve gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu K.E.’nin, dün aynı ilçede gözaltına alınan Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan’ olarak faaliy

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğinde, gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Suriye'de terör örgütü DEAŞ’ta istihbaratçı olduğu belirtilen Suriye uyruklu K.E., yakalandı. Operasyonda, ayrıca ‘genel güvenlik açısından tehlike arz ettiği belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER BABA-OĞUL ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen ve gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu K.E.’nin, dün aynı ilçede gözaltına alınan Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen ve DEAŞ adına gerçekleştirdiği kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınlayan Y.A.A.’nın oğlu olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri soruşturmayı sürdürürken, baba ve oğlun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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