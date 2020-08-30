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Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı

Dünya genelinde yatırımların durma noktasına geldiği Kovid-19 pandemisinde Türkiye, bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezinin açılışını birden yaptı.
Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni" Ataşehir'de yapıldı.

Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL’lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan 40 fabrika törenle açıldı. 

5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek 
MESS Teknoloji Merkezi 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilirken, merkezde, yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilebilecek.

Türkiye’nin en kapsamlı "Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı"nı sunacak merkezde, eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor.

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5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek. İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor.

İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük "sanayide dijital dönüşüm" çalışması olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci büyük yatırım, Kocaeli’nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla Kocaeli'ye bağlanarak buradaki açılışları gerçekleştirdi.

MESS Teknoloji Merkezi'nin yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de sürpriz yaptı. Erdoğan'a "açılış butonu" Boston Dynamics markalı bir robotun sırtında geldi. Erdoğan, robotun sırtındaki tablette bulunan açılış butonunu "Ya Allah Bismillah" diyerek tıkladı.  

"10 projenin destek kararını tamamladık" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim hedeflerini gerçekleştirmek için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla tarihi bir adım attıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu program kapsamında titiz bir çalışmayla ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, eklemeli imalat, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda da iddiamızı ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, yerli kabiliyetlerimizi hızla artırmak istediğimiz ve sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Gelen başvurular içinden sektöre seviye atlatacak 10 projenin destek kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak. Projelerin Ar-Ge'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da stratejik devlet teşviklerini verecek."

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"Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak"
İlk aşamadaki bu 10 projenin detaylarına da değinen Erdoğan, projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Atlas firmamız bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemize üretecek. Dirinler firmamız büyük ebatlı rüzgar türbin malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık bir katma değer oluşturacak. ERMAKSAN dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip, büyük boyutlu, eklemeli imalat makinesi üreten ikinci firma olacak. WAT Motor Şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinelerinde kullanılan tek modlu lazerleri üretecek. Akım Metal cnc takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek.

İğrek Makina yüksek teknolojili cnc takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek. Polat Makina süperkritik akışkan ekstraksiyon sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Hamle Programı, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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