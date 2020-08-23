  • BIST 1.110
  • Altın 456,285
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 19 °C
»

Bir günde üç temel atıldı

Mamak’ın ihtiyaçlarına göre projeler üreten Mamak Belediyesi, Ortaköy ve Eski Bayındır mahalle konakları ile ve Altınevler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Gençlik Merkezi’nin temelini düzenlediği törenle attı.
Bir günde üç temel atıldı

Mamak Belediyesi,  dev yatırımlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Mamak’ın ihtiyaçlarına göre projeler üreten Mamak Belediyesi,  Ortaköy ve Eski Bayındır mahalle konakları ile ve Altınevler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Gençlik Merkezi’nin temelini düzenlediği törenle attı. Üç yatırımın temeline ilk harcı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen birlikte attı. Mamak’ın birbiri ardında hayata geçirilen dev projelerle gelişerek, güzelleştiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  “Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

foto-(14)-001.jpeg

İçimizdeki Mamak aşkı her yıl daha da büyüyor
Pandemi sebebiyle yalnızca protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen temel atma töreninin ilki Altınevler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ardından Ortaköy ve Eski Bayındır mahallelerine gidilerek mahalle konaklarının temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Köse, 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 15 ayda, seçimde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Mamak’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz. İçimizdeki Mamak aşkı her yıl daha da büyüyor. Çünkü biz işimizi aşkla sanatla yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirdiğimiz tüm yatırımları, işimize duyduğumuz aşkla, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle bir sanata dönüştürüyoruz” dedi. Köse şöyle konuştu: “Mamak bizim evimiz. Burası dün de, bugün de, yarın da ortak kaderimiz. Güzel Mamaklıların büyük bir aile olarak Mamak’ta daha huzurlu, daha mutlu yaşamasını istiyoruz. Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak, eser belediyeciliği, gönül belediyeciliği ile sizlere hizmet etmek en büyük amacımız. Şehirleri imar edebiliriz, ama gönüllere dokunmadıktan sonra kendimizi başarılı saymayız” dedi.

foto-(21).jpeg

Yatırımlar hız kesmeyecek
Temeli atılan tesisler hakkında da bilgi veren Köse,  “ Bugün üç özel tesisin temelini atıyoruz. Bunlardan ilki Altınevler Gençlik Merkezimiz. 2000 metrekare inşaat alanına sahip merkezimiz, zemin kat ve birinci kat olmak üzere iki katlı inşa ediliyor. Zemin katta çok amaçlı salon (basketbol, voleybol, gösteri, konferans), sahne, soyunma odaları, wc, lavabo ve mescid bulunuyor. Tesisin birinci katında ise seminer salonu, el sanatları odası, zeka oyunları odası, plastik sanatlar odası, derslik ve kütüphane bulunuyor. Mamak’ın öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışıyoruz.  Diğer tesislerimiz de Eski Bayındır ve Ortaköy mahallelerimizdeki mahalle konaklarımız. İki katlı inşa ettiğimiz konağımızda da konak, muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, mutfak, mescid bulunuyor. Konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı inşa ediyoruz. Mahalle konaklarımız halkımızın, kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebilecekleri hoşça vakit geçirebilecekleri mekânlar olacak” dedi. Mamak’ın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların hız kesmeyeceğini kaydeden Başkan Köse önümüzdeki iki ayın temel atma ve açılış ayı olacağını söyledi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da temeli atılan tesislerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma butonuna basılarak, tesislerin yapımına start verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolmuş durakları yenileniyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:33
  • Ayasofya'nın Gli'sine Ankara'dan yeni arkadaş22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Dolmuşlarda şeffaf kabin dönemi22 Ağustos 2020 Cumartesi 05:05
  • Sincan Belediyesi'nden Filyasyon Çağrı Merkezi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
  • Başkan Köse’den Pazar Denetimi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:04
  • Yenimahalle yolları kışa hazırlıyor22 Ağustos 2020 Cumartesi 03:33
  • Keçiören'e ‘modern ve akıllı’ sera22 Ağustos 2020 Cumartesi 03:33
  • Yenimahalle Belediyesi’ne “Sıfır Atık Belgesi”22 Ağustos 2020 Cumartesi 03:22
  • Başkentli kadınlara emanet22 Ağustos 2020 Cumartesi 02:32
  • Can dostlarımız susuz ve aç bırakılmıyor22 Ağustos 2020 Cumartesi 02:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti