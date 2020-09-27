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Bir haberimiz daha ses getirdi

Pursaklar Karacaören Sanayi Sitesi'ne ulaşımı sağlayan Kardelen Caddesi'ndeki kazaya davetiye çıkaran yolun bozuk bölümü, gazetemizin gündeme getirmesiyle Büyükşehir ekiplerince onarıldı. Sanayi esnafı, konuyu gündeme getiren gazetemize teşekkür etti.
Bir haberimiz daha ses getirdi

Gazetemizin gündeme getirdiği bir sorun daha çözüme kavuştu. Pursaklar Karacaören Sanayi Sitesi'ne ulaşımı sağlayan Kardelen Caddesi’ndeki aylardır asfalt atılmayı bekleyen yolun bozuk bölümü, haberimizin ardından onarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürücüleri mağdur eden yolun bozuk kısmına asfalt serimi gerçekleştirdi. Kazaya davetiye çıkaran yoldaki tehlike de böylelikle ortadan kalkmış oldu.

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SANAYİ ESNAFI MUTLU
Aylardır asfalt atılmayı bekleyen yolun yapılması en çok sanayi esnafını sevindirdi. Gazetemize konuşan bir sanayi esnafından Orhan Usta "Aylar önce Kardelen Caddesi’nin bir kısmında altyapı çalışması yapılmış ancak asfalt bir türlü atılamamıştı. Sesimizi duyurmanızdan sonra asfalt atıldı. Yolumuz çok güzel oldu. Bu yol sanayi yolu olduğu için bir hayli işlek bir cadde. Şimdi araçlar yolda rahatlıkla ve güvenle gidebiliyor" dedi.

KAZA YAŞANMADAN ASFALT ATILDI
Günün her saatinde trafik yoğunluğunun yaşandığı yolun bozuk kısmının asfalt atılması ile yoldaki tehlikenin ortadan kalktığını aktaran esnaflar şunları söyledi: "Her yağmur sonrası yolun bozuk kısmında sel etkisinden dolayı çukurlar oluşmuştu. Yolun bozuk kısmı kazaya davetiye çıkarıyordu. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yolun onarılması bizi sevindirdi. Gazetenize ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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