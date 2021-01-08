Bir haftadır kayıp olan Merve'nin baraj gölünde cansız bedeni bulundu

ÇORUM'un Kargı ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Müberra Gökçe'nin (18) baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Gökçe’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.