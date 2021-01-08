  • BIST 1.541
  • Altın 438,613
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Bir haftadır kayıp olan Merve'nin baraj gölünde cansız bedeni bulundu

ÇORUM'un Kargı ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Müberra Gökçe'nin (18) baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Gökçe’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir haftadır kayıp olan Merve'nin baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Kargı'ya bağlı Maksutlu köyünde bir hafta önce evden çıkan Müberra Gökçe, geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Kendi imkanlarıyla genç kıza ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Köye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri köyün yakınlarındaki Maksutlu Baraj gölünde genç kızın cansız bedenini buldu.

Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan Müberra Gökçe’nin cansız bedeni, otopsi için Kargı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi öldü07 Ocak 2021 Perşembe 21:44
  • Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama07 Ocak 2021 Perşembe 21:43
  • Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı07 Ocak 2021 Perşembe 21:42
  • Muş'ta DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama07 Ocak 2021 Perşembe 20:47
  • Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı07 Ocak 2021 Perşembe 19:48
  • Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu07 Ocak 2021 Perşembe 18:23
  • Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza07 Ocak 2021 Perşembe 18:23
  • Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama07 Ocak 2021 Perşembe 18:21
  • Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı07 Ocak 2021 Perşembe 18:21
  • Müdür, görev yaptığı okulun tuvaletinde asılı bulundu07 Ocak 2021 Perşembe 17:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti