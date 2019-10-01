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Bir halk otobüsü kazası da İstanbul Avcılar'da

Dün Ankara Mamak'ta yaşanan halk otobüsü kazasının bir benzeri bugün de İstanbul'da yaşandı. Avcılar Cihangir mevkiinde yaşanan özel halk otobüsü kazası sonucu çok sayıda yaralı var...
Bir halk otobüsü kazası da İstanbul Avcılar'da

İstanbul Avcılar'da otobüs kazası... 

Dün Ankara Mamak'ta yaşanan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği özel halk otobüsü kazasının bir benzeri bugün de İstanbul'da yaşandı.

Kontrolden çıkan bir özel halk otobüsünün kaldırıma çıkması şeklinde yaşanan kaza yerinden gelen ilk bilgilere göre, çok sayıda yaralı var...

İstanbul Avcılar E-5 karayolu yan yolunda, Cihangir mevkiinde meydana gelen kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

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Dün de saat 14.00 sularında Ankara Mamak'ta özel bir halk otobüsü kontrolden çıkarak durağa dalmış; 4 kişi hayatını kaybetmişti. Otobüs kazası Mamak Caddesi üzerinde; Saime Kadın Mahallesi'nde meydana gelmişti.  

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Ayrıntılar geliyor..

 

 

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