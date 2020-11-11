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Bir ilimizde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama kararı!

Denizli’de, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bir ilimizde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama kararı!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği toplantı sonrası yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu saatler dışında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmeleri kararı verildi.

Yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevlisi niteliğinde bulunan sağlık çalışanı, eczacı, belediye başkanları gibi görevlerde bulunanlar ile meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan görevliler ve işletme sahipleri ve ya çalışanları aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı olanların muaf olduğu belirtildi. 

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