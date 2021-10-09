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Bir ilimizde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen PCR testi zorunluluğu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulu tarafından kaldırıldı.
Bir ilimizde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine PCR testi konulu genelge göndermiş, aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilere, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanımından önce PCR negatif test sonucu göstermek mecburi kılınmıştı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulu ise şöyle bir karar aldı: “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması hususunun iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

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