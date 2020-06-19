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Bir kilometrelik hız aşımına 'makul sınır' diyen mahkeme cezayı kaldırdı

D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde 88 kilometre/saatlik hız limitini 1 kilometre aştığı için 235 lira idari para cezasına çarptırılan avukat Okan İlmen, hakkaniyet ölçüsüne uymadığı gerekçesiyle bir birimlik aşmaya verilen yaptırıma itiraz etti.
Bir kilometrelik hız aşımına 'makul sınır' diyen mahkeme cezayı kaldırdı

İstanbul D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde 88 kilometre/saatlik hız limitini 1 kilometre aştığı için 235 lira idari para cezası gönderilen avukatın yaptığı itiraz, 1 kilometrelik aşım makul sınırlar içinde kaldığı gerekçesiyle kabul edildi.

Avukat Okan İlmen, İstanbul İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği'nin adresine gönderdiği tebligatla, Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşmasına katılmak için aracıyla 18 Ağustos 2019'da D-100 kara yolunda seyrettiği sırada hız sınırını aştığı için 235 liralık idari para cezasına çarptırıldığını öğrendi.

Çevre yolunda "hız koridoru" uygulaması yapıldığı ve 88 kilometre/saatlik hız limitini, 89 kilometre/saat hız yaparak 1 kilometre aştığı yönünde bilgilendirilen avukat İlmen, kesilen cezaya mahkemede itiraz etti.

"Bir kilometrelik aşım hakkaniyet gereğince makul sayılmalı"
İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu itiraz dilekçesinde, "hakkaniyet ölçüsü"ne dikkati çeken İlmen, "Hız sınırı limiti yüzde 10 tolerans sınırıyla birlikte 88 kilometre/saattir. Hız sınırları içerisinde seyreden bir otomobilin tolerans sınırını 1 (bir) birimle aşmasının hakkaniyet gereğince makul sayılması ve EDS cihazının sağlıklı bir ölçüm yapmamış olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Hız ortalamasının alındığı bir radar sisteminde, hız sınırının 1 kilometre/saat ile aşılmış olmasının kesin ve net bir şekilde tespit edilemeyeceği belirtilen dilekçede, radarların hata payı ile araç kadranı/radar arasında uyuşmazlık olabileceğinin de değerlendirmeye alınması talep edildi.

Mahkemenin kararı: 1 kilometrelik aşım makul sınırlar dahilinde
Talebi inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, başvuru sahibinin dilekçesinin bir örneğinin ilgili kamu kurumuna tebliğ edildiğini belirterek, gelen cevabi yazıda, "verilen idari para cezasının yerinde olduğu, iptalini gerektiren bir husus bulunmadığı ve itirazın reddinin talep edildiği"ni bildirdi.

Hız aşımı nedeniyle idari para cezası düzenlendiğini ve itiraz eden kişinin, hız sınırının tolerans sınırıyla birlikte 88 kilometre/saat olan yolda 89 kilometre/saat hızla seyrederek 1 kilometre/saatlik hız aşımı yaptığını hatırlatan mahkeme, "Hava ve yol durumu gibi çevresel faktörler birlikte değerlendirildiğinde, 1 kilometre/saatlik hız aşımı makul sınırlar dahilinde kalmıştır. Bu haliyle itiraz yerinde görülmekle, başvurunun kabulüne karar vermek gerekmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İdari yaptırım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle başvurunun kabulüne karar veren mahkeme, İstanbul İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliğinin 18 Ağustos 2019 tarihli 235 lira tutarındaki idari yaptırım kararının kaldırılmasına yönelik hüküm kurdu.

"Örnek bir karar olmasını umuyorum"
Avukat Okan İlmen, bu kararın hakkaniyet ölçüsüne uymayan idari para cezalarının önlenebilmesi için örnek oluşturmasını umduğunu belirterek, "Ben bir avukat olarak haksızlığı ortadan kaldırabildim. Vatandaşların da bu tip cezai uygulamalarla karşı karşıya kalmaları durumunda adalete güvenmelerini ve haklarını aramalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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